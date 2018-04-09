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События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 апреля
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События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 апреля 

Прайм 25 минут назад
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Восстановление работы рудника "Мир" займет не менее 7 лет СМИ: Новую ВПП в "Шереметьево" за 55 млрд руб не запустят к ЧМ-2018 Минпромторг: Дефицит торговых площадей в РФ можно преодолеть за 5-7 лет
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