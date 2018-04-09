Ростовские болельщики жалуются, что не могут купить билеты на первый матч на новой арене

В донской столице болельщики всю ночь простояли в очереди, чтобы купить билеты на первый из трех запланированных тестовых матчей на «Ростов Арене». Но никто из них так и не смог его приобрести.

По словам ростовчанина Дмитрия Донского, он вместе со своими друзьями стоял в очереди с 06:00 и видел много людей, которые ночевали здесь со вчерашнего дня.

— Представители «Олимпа-2» сообщили, что по техническим причинам в свободную продажу билеты еще не поступили, сегодня будут только обменивать абонементы. Но люди не расходятся: ждут 10:00, когда откроются кассы, — рассказал 161.ru житель донской столицы.

В пресс-службе ФК «Ростов» подтвердили информацию, которой с нами поделился наш читатель.

— По техническим причинам, независящим от ФК «Ростов», сегодня, 9 апреля, с 10:00 до 17:00 в кассах стадиона «Олимп-2» будет проходить только обмен абонементов на билеты на матч «Ростов» — «СКА-Хабаровск». Информация о старте продажи билетов общей квоты появится на всех источниках клуба позже, — сообщили в пресс-службе ФК «Ростов».

В конце прошлой недели в футбольном клубе «Ростов» рассказали, сколько будут стоить билеты на первый матч на новой арене.