Экс-генеральный менеджер «Лейкерс» Купчак перешел на работу в «Хорнетс»

Бывший генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Митч Купчак занял аналогичную должность в «Шарлотт Хорнетс». Об этом заявил основной владелец клуба Майкл Джордан . Купчак заменил на этом посту Рича Чо, который был уволен в феврале.

«В каждой роли и на каждом отрезке своей карьеры Митч Купчак приносил успехи своей команде. Это настоящий победитель. Он выигрывал титулы и как игрок, и как управляющий. Мы уверены в том, что Митч — правильный человек для этой работы. Он поможет нам построить победную культуру и принесет успех нашей организации, болельщикам и городу Шарлотт», — цитирует слова Джордана Sportando.

Купчак занимал должность генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2000 по 2017 год. За это время калифорнийцы выиграли пять титулов НБА.