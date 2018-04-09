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Экс-генеральный менеджер «Лейкерс» Купчак перешел на работу в «Хорнетс»
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Экс-генеральный менеджер «Лейкерс» Купчак перешел на работу в «Хорнетс» 

SPORT24.ru 20 минут назад
Бывший генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Митч Купчак занял аналогичную должность в «Шарлотт Хорнетс». Об этом заявил основной владелец клуба Майкл Джордан. Купчак заменил на этом посту Рича Чо, который был уволен в феврале.
«В каждой роли и на каждом отрезке своей карьеры Митч Купчак приносил успехи своей команде. Это настоящий победитель. Он выигрывал титулы и как игрок, и как управляющий. Мы уверены в том, что Митч — правильный человек для этой работы. Он поможет нам построить победную культуру и принесет успех нашей организации, болельщикам и городу Шарлотт», — цитирует слова Джордана Sportando.
Купчак занимал должность генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2000 по 2017 год. За это время калифорнийцы выиграли пять титулов НБА.
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