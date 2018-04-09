ЦСКА проиграл в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

5-го апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. ЦСКА играл в гостях у лондонского «Арсенала» и потерпел поражение с крупным счетом 1:4 (1:4). Автором единственного гола москвичей стал Александр Головин

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не стал вносить существенные изменения в состав, которым москвичи недавно обыграли ФК «Ростов» 2:1 (1:0) в рамках российской Премьер-лиги. Набабкин, который не мог участвовать в матче из-за перебора желтых карточек, был заменен на Кучаева. Лондонскому «Арсеналу» пришлось играть без Обамеянга, который не может выступать в этом сезоне Лиги Европы за свой нынешний клуб, поскольку уже был заигран в этом турнире в составе клуба Бундеслиги — дортмундской «Боруссии». Его позицию в атаке занял Ляказетт. Кроме того, вместо Чемберса, Эль-Ненни и Уэлбека в стартовом составе вышли Косьельни, Джака и Мхитарян.

С первых минут матча на "Эмирейтс" канониры уверенно владели мячом, защита ЦСКА не справлялась с давлением со стороны соперника. В первом тайме «Арсеналу» удавалось совершать одну атаку за другой. Уже на 9-й минуте хозяева праздновали первый гол: Бельерин отдал точный пас на Рэмси с правого фланга, а тот в свою очередь пробил под перекладину. Армейцы вскоре сравняли счет, воспользовавшись стандартным положением. Головин четко рассчитал свой удар со штрафного, мяч перелетел стенку и угодил в верхний левый от вратаря угол. Для Головина это был второй гол в Лиге Европы. «Арсенал», казалось, не ожидал такого поворота событий и позволил гостям на некоторое время перехватить инициативу. Этого было достаточно для того, чтобы Муса смог сделать несколько опасных ударов по воротам Чеха.

В середине первого тайма «Арсенал» реализовал пенальти, назначенный за фол Щенникова на Озиле в штрафной москвичей. Ляказетт вышел к 11-метровой отметке и не оставил шансов Акинфееву. Буквально через пять минут счет стал 3:1 в пользу канониров. Озил сделал аккуратный пас в штрафную, а Рэмси перебросил мяч через вратаря — дубль валлийца. На 34-й минуте Ляказетт также забил свой второй гол в матче, а Озил записал на свой счет еще одну результативную передачу. Во втором тайме оба соперника испытывали трудности с реализацией голевых моментов. Акинфеев отразил четыре удара канониров, а гостям удалось только один раз пробить по воротам «Арсенала».

В ответном матче, который состоится 12 апреля на «ВЭБ Арене», ЦСКА необходимо забить минимум три гола и не пропустить ни одного, чтобы выйти в полуфинал Лиги Европы. Если «Арсеналу» удастся забить хотя бы один гол, то шансы армейцев значительно снизятся.

В перерыве между четвертьфинальными играми «Арсенал» 10 апреля проведет встречу против «Саутгемптона» в рамках английской Премьер-лиги. 9 апреля ЦСКА ожидает домашний матч против московского «Динамо» в 25-м туре чемпионата России.

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