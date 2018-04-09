Стрепетов: «Мелькает шальная мысль о приглашении Карпина в „Зенит“ 

Экс-футболист "Зенита" Алексей Стрепетов считает, что питерскому клубу стоит обратить внимание на Валерия Карпина.
"Он всегда был лидером в любой команде, где играл, но стать главным тренером без опыта работы трудно. Тимощуку нужно еще поработать в качестве помощника, чтобы его приобрести. Даже у тренеров, поработавших несколько сезонов в ПФЛ шансов проявить себя в РФПЛ больше, чем у Тимощука. Тот же Виктор Ганчаренко набил немало шишек, выступая в Лиге чемпионов с БАТЭ.
У меня вообще шальная мысль иногда мелькает пригласить в «Зенит» Валерия Карпина. После первых успехов фанаты команды его примут. Карпин же живет игрой, а футбольных знаний у него не меньше, чем у Массимо Карреры, который привел "Спартак" к чемпионству", — сказал Стрепетов.
Напомним, что сейчас Карпин занимает пост главного тренера «Ростова».