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Борис Рапопорт: «Казалось, что Погребняк потерян для серьезного футбола, но я буду только рад увидеть Пашу в сборной»
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Борис Рапопорт: «Казалось, что Погребняк потерян для серьезного футбола, но я буду только рад увидеть Пашу в сборной» 

Спорт-Экспресс 13 минут назад
Экс-главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт в интервью «СЭ» отметил, что шансы форварда «Тосно» Павла Погребняка вернуться в сборную России невелики. В шести играх за команду из Ленинградской области 34-летний нападающий отметился 4 голами.
— Погребняку, скорее всего, не хватит времени — осталось шесть туров и матч на Кубок со «Спартаком», — отметил Рапопорт. — Но если произойдет что-то невозможное, я буду только рад увидеть Пашу в сборной. У меня к нему есть определенные симпатии. Это человек с характером, с харизмой.
Мне казалось, что он потерян для серьезного футбола — после того, как вернулся из-за границы. Но в последних матчах видна его игра, нужно отдать должное чутью руководства «Тосно», которое не побоялось пригласить Погребняка вместо ушедших Маркова и Заболотного. (Игорь НОВИКОВ)
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