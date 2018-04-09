Илья Ковальчук возвращается в НХЛ, чтобы выиграть Кубок Стэнли

В карьере Ильи Ковальчука не хватает победы в Кубке Стэнли.

СКА завершил свой путь в Кубке Гагарина после поражения в финале Запада с ЦСКА и вступает в период неизвестности. Сразу у 18 игроков заканчиваются контракты, в том числе у Ковальчука, Дацюка и Войнова. Неизвестно и будущее главного тренера Олега Знарка. Ясно одно — СКА будет другим в новом сезоне. Хотя бы потому, что из Петербурга уезжает Илья Ковальчук.

— Я не знаю, как сложится судьба, но думаю, что в ближайшие два-три года я попробую свои силы в Северной Америке. Огромное спасибо Санкт-Петербургу и нашим болельщикам в «Ледовом». Мы стали одной большой семьёй. Я не говорю «Прощай», я говорю: «До свидания!».

В России он выиграл всё Звёздный нападающий в 2013-м возвращался из Северной Америки, чтобы стать лицом КХЛ. Он им стал. Получилось ли вывести лигу на новый уровень? Недавно Илья отмечал, что гегемония нескольких клубов — неправильно для лиги. Но, в конце концов, дело хоккеиста маленькое — выходить и играть.

Он выиграл два кубка Гагарина, став одним из творцов первого чемпионства в истории хоккейного Петербурга. Стал самым ценным игроком плей-офф-2015. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

Помог сборной выиграть олимпийское золото, которого Россия ждала 26 лет. Осуществил свою детскую мечту. В Пхёнчхане он тоже стал MVP, а заодно и разделил титул лучшего снайпера.

— Дацюк заслужил вступление в «Тройной золотой клуб», это очень почётно, — говорил Ковальчук после Олимпиады. — Ему скоро 40 будет, а у меня ещё есть пять шесть лет, так что буду стараться повторить его достижение. Конечно, я знаю, что для этого надо выиграть кубок Стэнли, буду пробовать.

У Ковальчука осталось незавершённое дело по ту сторону Атлантики. И есть несколько лет в запасе, чтобы осуществить ещё одну мечту.

Где он может оказаться?

Для начала стоит отметить, что Илья может начинать вести переговоры уже через неделю — 15 апреля ему исполнится 35 лет, после чего «Нью-Джерси» потеряет права на игрока. При этом контракт может быть подписан не раньше 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов.

Ковальчук планировал уехать за океан ещё прошлым летом, но тогда, во-первых, не удалось договориться о сделке с «Дэвилз», а во-вторых, на носу маячила Олимпиада, а НХЛ в Корею ехать отказалась.

Тогда сообщалось об интересе нескольких клубов, в том числе «Рейнджерс», «Сент-Луиса», «Торонто», «Сан-Хосе» и «Коламбуса». Да и сегодня у такого элитного снайпера, как Ковальчук, будет выбор. Он, между прочим, был лучшим снайпером НХЛ те 11 лет, что провёл в Америке.

Да, пусть сейчас он не будет забивать по 50 голов за сезон, но свою пользу в большинстве принесёт, да и в равных составах тоже будет нести угрозу чужим воротам, особенно на маленьких площадках, где каждый бросок таит опасность. А главное — за плечами Ковальчука колоссальный опыт, не говоря уж о том, что его бывшие партнёры по НХЛ отзываются об Илье только в самых положительных тонах. В начале марта инсайдер TSN Пьер Лебрюн очертил новый круг кандидатов — «Рейнджерс», «Лос-Анджелес» и «Флорида». Главным критерием для Ильи будут не деньги, а шанс выиграть кубок Стэнли. Плюс, вероятно, он захочет контракт более, чем на один сезон.

«Рейнджерс»

В клубе из Нью-Йорка затеяли перестройку в середине сезона, отпустив нескольких лидеров, в том числе Рика Нэша . Руководство рассчитывает на прорыв молодых игроков, но точно не собирается делать из команды мальчиков для битья. «Рейнджерс» будет жизненно необходим дядька-наставник, на чью результативность можно полагаться. Кроме того, в составе «синерубашечников» уже есть трое молодых россиян, чей прогресс рядом с Ильёй может пойти быстрее.

Проблема в том, что пока неизвестно, каким будет клуб в новом сезоне. Тренер уволен, насколько быстро команда вернётся в число претендентов на чемпионство, неясно. Плюс «Рейнджерс» наверняка предложат Ковальчуку только однолетний контракт.

«Лос-Анджелес»

Восемь лет назад Илья уже мог оказаться в «Лос-Анджелесе» и даже встречался с руководством клуба, но тогда борьбу за форварда выиграл «Нью-Джерси». По странному совпадению именно этой команде «дьяволы» во главе с Ковальчуком проиграли в финале Кубка Стэнли 2012 года.

Сейчас у «королей» высококлассная защита, один из лучших вратарей в лиге, но не хватает классных исполнителей. В этом году только трое игроков перевалили отметку в 20 заброшенных шайб, и наверняка в Лос-Анджелесе мечтают заполучить прирождённого снайпера. Ковальчук бы играл с одним из лучших центров НХЛ — Анже Копитаром, а в плей-офф мог бы стать настоящим джокером, каким был Мариан Габорик в чемпионском сезоне-2013/14.

«Флорида»

Считается, что и «Пэнтерз» готовы вступить в борьбу за нападающего. Им позарез нужен крайний форвард для топ-6, человек, который в совершенстве владеет навыком завершения атак. Да и опытный лидер в раздевалке не помешает, ведь «Флорида» — одна из самых молодых команд в лиге.

У «пантер» есть почти $ 7 млн под потолком зарплат, при этом с костяком команды контракты подписаны на несколько лет вперёд. У Ильи же есть дом в Майами, где его семья совсем не прочь будет жить на постоянной основе. Серьёзные сомнения вызывают только шансы завоевать кубок. С другой стороны, в НХЛ никогда не знаешь, какая команда выстрелит.

«Коламбус»

Прошлым летом «Коламбус» называли одним из клубов, куда был готов перейти сам Ковальчук. Интерес к россиянину открыто подтверждало и руководство «Джекетс». «Мундиры», ещё недавно считавшие за счастье выход в плей-офф, теперь окончательно оформились как серьёзная сила и выдерживают конкуренцию в одном дивизионе с «Вашингтоном» и «Питтсбургом».

«Коламбус» за последние годы уже дважды попадал в яблочко с русскими игроками — сначала с Бобровским, а затем с Панариным, почему бы не попробовать в третий раз? Команда молода, и опыт Ковальчука может сильно пригодиться. В Огайо ведь настроены на великие свершения.

Проблема в том, что «Коламбусу» летом надо подписывать новые соглашения с рядом игроков и, вероятно, искать крутого центра. Не зря же осенью они пытались заполучить Дюшейна. С другой стороны, сейчас в составе «мундиров» есть Томас Ванек , у которого заканчивается контракт. Тоже праворукий, тоже крайний, тоже почти 35-летний. Конечно, Ковальчук обойдётся дороже австрийца, но он стоит своих денег.

В ближайшее время слухи о том, где Ковальчук продолжит карьеру, разгорятся с новой силой. Кто ещё включится в борьбу и кто станет в ней победителем, узнаем летом.

Где бы ни оказался Илья, пожелаем ему стать членом «Тройного золотого клуба».