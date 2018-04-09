Поле «Казань-Арены» восстановят к маю

Футбольное поле «Казань-арены», которое потеряло форму после аномальных холодов, обещают полностью восстановить к первому мая, сообщает ТАСС

Проблемы с газоном обнаружились 17 марта во время игры «Рубин» — «Спартак» . Тогда главный тренер описал состояние поля так: «Не поле, а огород». После этого техобслуживание стадиона провело допосев семян и сейчас, по словам главы Минспорта РТ Владимир Леонова, стадион готов к ЧМ-2018 на 95%.

Остальные 5% обещают добрать за следующие три недели. Для этого сейчас специалисты стимулируют рост газона и укрепляют его. И уже к чемпионату он станет более плотным и упругим.

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