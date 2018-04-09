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6-летний химик из Нижнего Новгорода вызвал джина Максиму Галкину
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6-летний химик из Нижнего Новгорода вызвал джина Максиму Галкину 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
6-летний Платон Дроздов из Нижнего Новгорода пришел на шоу «Лучше всех» и удивил Максима Галкина своими знаниями в области химии. Мальчик рассказал, что увлекается наукой год. В семье он единственный химик.
Платон еще только готовится к поступлению в 1 класс, но уже знает таблицу Менделеева. А еще с 3 лет увлекается горными лыжами, участвует в соревнованиях, завоевывает медали. В последнее время он занялся еще и фигурным катанием.
Мальчик рассказал Максиму Галкину, что еще его интересует физика, а вот мультики «отнимают его время».
Его знания проверил «профессор Огонь», химик Лев Малазония. Он называл элементы, а Платон должен был сказать существуют они или нет. Малыш ни разу не ошибся. Потом они вместе поставили несколько химических опытов, вызвали джина для Максима Галкина. Платон правильно ответил на все вопросы взрослого химика.
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