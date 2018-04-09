Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» возможность возвращения в сборную России нападающего «Тосно» Павла Погребняка. 34-летний форвард оформил дубль в игре с «Уралом» (2:2) и забил за тосненцев уже 4 мяча в 6 матчах.
— Знаете, Роман Павлюченко тоже может вернуться — как он круто по четвергам играет! — сказал Нигматуллин. — Думаю, здесь нет темы для обсуждения. Хотя я очень рад за Погребняка, что он после «Динамо» не опустил голову и продолжает получать удовольствие от футбола. Но тем игрокам, которым уже сильно за 30, думаю, будет очень тяжело на ЧМ. (Игорь НОВИКОВ)