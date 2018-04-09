Началась продажа билетов на первый тестовый матч на «Ростов-Арене»

Стартовала продажа билетов на первый тестовый матч на стадионе «Ростов-Арена», сообщает пресс-служба ФК «Ростов».

«В кассах стадиона «Олимп-2» началась продажа билетов общей квоты на матч 26-го тура РФПЛ «Ростов» — «СКА-Хабаровск». … По техническим причинам, которые не зависят от клуба — онлайн-продажа билетов на этот матч осуществляться не будет. Вход на стадион и на трибуны будет осуществляться только по билетам, купленным в кассах ФК «Ростов»», — говорится в сообщении.

Самый дешевый билет обойдется болельщикам в 150 рублей, самый дорогой — в 6000 рублей.

В одни руки будет продаваться не более четырех билетов.

Напомним, вместимость «Ростов-Арены» на первой тестовой игре будет ограничена 13 тысячами зрителями.

Всего запланировано три тестовых матча. Во время второго из них, который состоится 29 апреля, стадион заполнят 35 тысяч зрителей. На третьем, 13 мая, планируется полная загрузка «Ростов-Арены» — 45 тысяч зрителей.