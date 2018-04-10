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Началась продажа билетов на второй тестовый матч на «Ростов-Арене»
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Началась продажа билетов на второй тестовый матч на «Ростов-Арене» 

АиФ Ростов 41 минуту назад
Фото: АиФ Ростов
Стартовала продажа билетов на второй тестовый матч на стадионе «Ростов-Арена», сообщает пресс-служба ФК «Ростов»., — говорится в сообщении.
Стоимость билетов составляет от 150 рублей до 6000 рублей. В одни руки будет продаваться не более четырех билетов.
В настоящее время болельщики могут приобрести также билеты на первый тестовый матч на «Ростов-Арене», в котором «Ростов» сыграет с клубом «СКА-Хабаровск».
На первых двух тестовых матчах на «Ростов Арене» число зрителей будет ограничено. Игру со «СКА-Хабаровском» смогут посетить 13 тысяч человек, встречу с «Тосно» — 25 тысяч.
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