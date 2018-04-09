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Продажу билетов на матч-открытие на «Ростов-Арене» отложили
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Продажу билетов на матч-открытие на «Ростов-Арене» отложили 

Деловое сообщество 2 часа назад
Из-за технических причин, независящих от ФК «Ростов», отложен старт продаж билетов на матч-открытие на «Ростов-Арене». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Сегодня, 9 апреля, в кассах стадиона «Олимп-2» на проспекте Шолохова будет производиться лишь обмен сезонных абонементов на билеты на три тестовых игры на новом футбольном поле. При этом торопиться не нужно: каждому владельцу абонемента уже выделено место на «Ростов-Арене», все они попадут на матч.
Напомним, матч состоится в ближайшее воскресенье, 15 апреля, ФК «Ростов» в рамках 26-го тура РФПЛ встретится со «СКА-Хабаровск». Ранее сообщалось, что стоимость билетов варьируется от 150 до 6000 рублей. При этом проданы будут только 13 тыс. мест.
Всего на «Ростов-Арене» будет три тестовых матча: 29 апреля желто-синие встретятся с «Тосно», а 13 мая — с «Уралом».
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