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«Екатеринбург Арену» благословят на официальное открытие
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«Екатеринбург Арену» благословят на официальное открытие 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Перед официальным открытием «Екатеринбург Арену» ждет благословление со стороны церкви. На стадионе пройдет обряд освящения, об этом сообщает в понедельник, 9 апреля, «АиФ-Урал».
На «Екатеринбург Арене» состоится обряд освещения. Священную церемонию проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Мероприятие пройдет в понедельник днем.
Напомним, официальное открытие «Екатеринбург Арены» запланировано на 15 апреля, перед матчем между футбольными клубами «Урал» и «Спартак». Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие представители оргкомитета «Россия-2018», уральского футбольного клуба, а также областного министерства спорта. Кроме того, зрителей ждет шоу-программа.
Напомним, 1 апреля стадион уже прошел боевое крещение. Удобства арены опробовали болельщики и футболисты «Урала» и «Рубина». В целом все прошло хорошо, однако без недочетов все же не обошлось.
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