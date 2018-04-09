«Екатеринбург Арену» благословят на официальное открытие

Перед официальным открытием «Екатеринбург Арену» ждет благословление со стороны церкви. На стадионе пройдет обряд освящения, об этом сообщает в понедельник, 9 апреля, «АиФ-Урал»

На «Екатеринбург Арене» состоится обряд освещения. Священную церемонию проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Мероприятие пройдет в понедельник днем.

Напомним, официальное открытие «Екатеринбург Арены» запланировано на 15 апреля, перед матчем между футбольными клубами «Урал» и «Спартак» . Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие представители оргкомитета «Россия-2018», уральского футбольного клуба, а также областного министерства спорта . Кроме того, зрителей ждет шоу-программа.