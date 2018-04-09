Чемпионы верхом на чемпионах

Турнир, участниками которого стали 25 пар «всадник-лошадь», прошел 6 апреля. Спортсмены состязались в возрастных категориях «Дети», «Юноши», «Юниоры» и «Взрослые» на трех мартшрутах.

Победителем самого сложного маршрута с препятствиями до 140 см стала мастер спорта Ольга Гисс на лошади Картахена. Второй была перворазрядница Виктория Качан на Пионере, а бронзовая награда досталась кандидату в мастера спорта Ксении Кондратьевой на Фандорине.

А вот на маршруте с препятствиями до 110 см Ксения Кондратьева взяла «золото». на этот раз спортсменка выступала на лошади Верона. Виктория Качан вновь стала обладательницей серебряной награды — на этот раз верхом на Конре. Замкнул призовую тройку перворазрядник Антон Гисс на Кассандре.

Лучшей на «детском» маршруте была Анна Жигало на Элизе. Руслана Шафигулина на Фернандо заняла второе место. Отметим, что все перечисленные спортсмены тренируются в областном Центре конного спорта и современного пятиборья. Третьей на этом маршруте стала представительница семейного конноспортивного клуба «Глэдис» Анна Гальт на Ореоле.