Дмитрий Селюк: Если «Зенит» пригласит и Геркуса, то в паре с Панюковым они точно выиграют Лигу чемпионов

«Фернандеш с зарплатой 3,8 миллиона евро. По каким-то непонятным причинам Геркус говорит, что с ним ведутся переговоры о продлении контракта. О каком продлении можно вести переговоры, когда у 32-летнего футболиста еще год контракта? А что будет через год, никто не знает.

Появляются вбросы в СМИ: якобы Фернандешем интересуются топовые клубы Европы. Это вызывает улыбку. Могу поспорить с Геркусом на его годовую зарплату, что Фернандеш никогда в жизни не найдет клуб, который будет ему платить 3,8 миллиона евро чистыми. Разве что в Китае, и то вряд ли.

Сейчас происходит вброс в СМИ о том, что «Зенит» интересуется Геркусом. «Зенит» и так уже дошел до ручки. А если пригласит и Геркуса, то в паре с Панюковым они точно выиграют Лигу чемпионов», — приводит «Спорт FM» слова Геркуса.

Напомним, после 25 туров «Локомотив» возглавляет премьер-лигу, опережая на два очка «Спартак» и имея игру в запасе.

32-летний Фернандеш в нынешнем сезоне забил семь голов и сделал шесть голевых передач в 24 матчах премьер-лиги. Также на его счету шесть голов в десяти матчах Лиги Европы.