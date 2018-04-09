Ещё
Дмитрий Селюк: Если «Зенит» пригласит и Геркуса, то в паре с Панюковым они точно выиграют Лигу чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Селюк: Если «Зенит» пригласит и Геркуса, то в паре с Панюковым они точно выиграют Лигу чемпионов 

Советский спорт 45 минут назад
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о контракте полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша и возможном приглашении в «Зенит» президента клуба Ильи Геркуса.
«Фернандеш с зарплатой 3,8 миллиона евро. По каким-то непонятным причинам Геркус говорит, что с ним ведутся переговоры о продлении контракта. О каком продлении можно вести переговоры, когда у 32-летнего футболиста еще год контракта? А что будет через год, никто не знает.
Появляются вбросы в СМИ: якобы Фернандешем интересуются топовые клубы Европы. Это вызывает улыбку. Могу поспорить с Геркусом на его годовую зарплату, что Фернандеш никогда в жизни не найдет клуб, который будет ему платить 3,8 миллиона евро чистыми. Разве что в Китае, и то вряд ли.
Сейчас происходит вброс в СМИ о том, что «Зенит» интересуется Геркусом. «Зенит» и так уже дошел до ручки. А если пригласит и Геркуса, то в паре с Панюковым они точно выиграют Лигу чемпионов», — приводит «Спорт FM» слова Геркуса.
Напомним, после 25 туров «Локомотив» возглавляет премьер-лигу, опережая на два очка «Спартак» и имея игру в запасе.
32-летний Фернандеш в нынешнем сезоне забил семь голов и сделал шесть голевых передач в 24 матчах премьер-лиги. Также на его счету шесть голов в десяти матчах Лиги Европы.
Советский спорт: последние новости
Омские шпаги и сабли зазвенят в Смоленске Чемпионом омской НХЛ стала команда «СибирьгазСервис» Джузеппе Маротта: Джан? Мы можем только ждать. Все в его руках
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Спортсмен рухнул под штангой1
FIDE потребовала отставки Илюмжинова20
Стал известен новый клуб Ковальчука1
Задоров побил рекорд Овечкина
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение