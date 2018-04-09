Таможенники ждут в Екатеринбурге до 60 000 фанатов ЧМ-2018 

Сотрудников Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина начали прививать против дифтерии, столбняка и вирусного гепатита B. Вакцинацию в преддверии чемпионата мира по футболу проходят должностные лица, которые будут осуществлять таможенный контроль прибывающих в Екатеринбург болельщиков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
ЧМ-2018 будет проходить с 14 июня по 15 июля. Столица Урала примет 4 матча группового этапа: 15 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.
По данным таможенников, Екатеринбург в дни мундиаля посетят порядка 60 000 российских и иностранных фанатов.
Помимо сотрудников Кольцовской таможни иммунизацию должны пройти работники общепита (включая поставщиков продуктов питания), общественного транспорта (включая железнодорожный и воздушный), сотрудники региональных ГУ МЧС, ГУ МВД, УФСБ и Росгвардии, а также прочие специалисты, которым так или иначе предстоит контактировать с «футбольными» гостями.