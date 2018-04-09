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Уральских таможенников вакцинируют перед началом ЧМ-2018
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Уральских таможенников вакцинируют перед началом ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Перед началом чемпионата мира по футболу сотрудники таможни в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге пройдут вакцинацию: таможенникам поставят прививки против дифтерии, столбняка и вирусного гепатита B, об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Кольцовской таможни.
Эта мера вызвана тем, что в Екатеринбург ожидается приезд большого количества иностранных гостей на игры Чемпионата мира-2018. В том числе, приедут болельщики из стран с неблагополучной ситуацией по инфекционным заболеваниям. Таким образом таможенники будут защищены при контакте с возможными носителями вирусных заболеваний. Вакцинация пройдет по приказу главного санитарного врача Свердловской области.
В дни ЧМ-2018 ожидается приезд в Екатеринбург порядка 60 тысяч болельщиков.
Большая их часть прибудет в город воздушным транспортом через аэропорт Кольцово. Ожидаются гости из Египта, Швеции, Мексики, Саудовской Аравии, Перу, Франции, Уругвая, Сенегала, Японии и других стран.
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