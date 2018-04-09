«Сняли рекламу, а там…»: мэрия требует от владельцев ТЦ привести фасады в порядок

В Самаре собственники торговых центров начали демонтировать рекламные конструкции с фасадов. Эту работу коммерсанты проводят в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Об этом стало известно во время еженедельного совещания в мэрии Самары в понедельник, 9 апреля.

С некоторыми топ-менеджерами торговых центров у мэрии возникли определенные трудности. Например, когда с ТЦ «Хофф» сняли рекламу, выяснилось, что внешний вид фасада оставляет желать лучшего.

— И собственники не гарантировали нам, что смогут привести здание в порядок в срок, — рассказала глава Октябрьского района Алла Волчкова.

На торговом центре «Захар» должен появиться баннер с символикой предстоящего мундиаля. Но, по словам Аллы Волчковой, представители ТЦ не готовы размещать такую вывеску, ссылаясь на нехватку средств.

— Они нам сказали, что могут смонтировать на здании баннер с изображениями берёзок или видов Самары, — пояснила Алла Волчкова. — Но мы переговоры продолжаем. Думаю, к нужному результату придем.

Не достигли городские власти понимания в этом вопросе и с собственниками дома культуры «Современник».

— Они обещали всю рекламу снять, убрать все строительные материалы, которые сейчас находятся вокруг здания. Но вот ремонт фасада в их планы не входит, — проинформировала глава Октябрьского района.

Параллельно представители районной администрации находятся в активной фазе переговоров с собственниками заборов бывшего подшипникового завода со стороны улицы Мичурина. Выяснилось, что компания «Самара-центр», владеющая этой территорией, продала часть недвижимости другой компании. Пришлось выходить на собственников, которые в ближайшее время должны приехать для решения вопроса. Сам «Самара-центр» уже начал работы по ремонту заборов.

— Ещё один торговый центр, который вызывает у нас опасения, — это «Русь на Волге». Но с здесь с собственником достигнуто понимание, — заключила Алла Волчкова.

Самара примет шесть матчей мирового первенства. Во время группового этапа на «Самара Арене» пройдут матчи Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Россия — Уругвай (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня). 2 июля на самарском стадионе пройдет матч 1/8 финала, а 7 июля — один из четвертьфинальных поединков.

В состав туристических маршрутов вошли центральные улицы города, а также дороги, ведущие к стадиону «Самара Арена». На них планируют ограничить движение транспорта.