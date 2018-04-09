9—15 апреля: время проверочной работы на тему любви

Наступил конец учебного года, в школах дети полным ходом готовятся к итоговым экзаменам. А звезды решили дать нам проверочную работу на тему любви. Эта неделя будет тестом или лакмусовой бумажкой, которая проявит, любите ли вы себя. Потому что все начинается, в первую очередь, с любви к себе.

Задумайтесь, как вы к себе относитесь? Любите ли себя целиком и безусловно? Если любите, но вам не нравятся свой нос, уши, уровень знаний или еще что-то — это верный сигнал поработать над любовью к себе. Потому что нельзя любить правую руку больше, чем левую. Мы же единое целое!

Если мы недовольны в себе каким-то качеством, другие люди транслируют именно наши мысли. В моей жизни была вот такая история. Однажды в школе знакомая старшеклассница сказала мне: «О! А у тебя лопоухие уши!» Я расстроилась и много лет жила с этой мыслью, мои уши мне очень не нравились. Я не делала хвостики и всячески скрывала уши под волосами. Когда я повзрослела и стала спокойнее относиться к этому вопросу, моя маленькая дочка, сидя у меня на коленях, обняла меня за уши и сказала: «Мама, у тебя лучшие уши на свете!» Я решила, что такая установка нравится мне в 100 раз больше.

Если вы радуетесь жизни, полны любви к себе и окружающим, не отказываете себе в удовольствиях, то вы прошли тест. А если вас одолела скука, лень, нечем заняться, неприятно смотреть в зеркало, любимые люди вызывают недовольство, а денег не хватает, то нужно срочно проработать вопрос любви к себе. Начать нужно с принятия и прощения себя. Помните, мир показывает именно то, что вы сами думаете о себе.

Всем отличной недели!

https://www.instagram.com/an.pronicheva/