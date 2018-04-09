Неймар намекнул на возвращение в «Барселону», выложив фотографию с Месси

На своей странице в Twitter нападающий выложил фотографию с лидером «Барселоны» Лионелем Месси и намекнул на возможное возвращение в испанскую примеру.

"Великие вещи случаются, когда мы вместе. Скоро вы все узнаете", — написал бразилец.

Quando eu e meu amigo #LeoMessi nos unimos grandes coisas acontecem! Já já conto mais para vcs! Fiquem ligados! pic.twitter.com/y22nDbWkOR

— Neymar Jr (@neymarjr) 8 апреля 2018 г.

Напомним, Неймар покинул «Барселону» летом 2017 года за 222 млн евро.

По ходу этого сезона сообщалось, что он недоволен уровнем лиги 1 и хочет покинуть команду. Среди претендентов числятся "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал"

По другим сведениям, Неймар связался с руководством каталонского клуба и сообщил о желании вернуться.