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Неймар намекнул на возвращение в «Барселону», выложив фотографию с Месси
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Неймар намекнул на возвращение в «Барселону», выложив фотографию с Месси 

Советский спорт 1 час назад
На своей странице в Twitter нападающий выложил фотографию с лидером «Барселоны» Лионелем Месси и намекнул на возможное возвращение в испанскую примеру.
"Великие вещи случаются, когда мы вместе. Скоро вы все узнаете", — написал бразилец.
Quando eu e meu amigo #LeoMessi nos unimos grandes coisas acontecem! Já já conto mais para vcs! Fiquem ligados! pic.twitter.com/y22nDbWkOR
— Neymar Jr (@neymarjr) 8 апреля 2018 г.
Напомним, Неймар покинул «Барселону» летом 2017 года за 222 млн евро.
По ходу этого сезона сообщалось, что он недоволен уровнем лиги 1 и хочет покинуть команду. Среди претендентов числятся "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".
По другим сведениям, Неймар связался с руководством каталонского клуба и сообщил о желании вернуться.
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