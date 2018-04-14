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Паводок в Башкирии: первый этап пройден, но пик впереди
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Паводок в Башкирии: первый этап пройден, но пик впереди 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Первый этап паводка в Башкирии пройден. Об этом сообщили в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям. За сутки уровень воды снизился на 20 сантиметров. Некоторые жители смогли вернуться в свои дома, однако около 50 подворий до сих пор остаются в зоне подтопления.
Как отмечают специалисты, пик паводка в республике еще не пройден, в ближайшие дни стоит ждать дальнейший рост уровня рек. Всего из-за весеннего половодья в Башкирии оказались подтоплены более 40 населенных пунктов, уточняет «Россия 24».
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