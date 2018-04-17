В России из-за паводков затопило несколько тысяч домов

Десятки населенных пунктов России уходят под воду из-за весеннего паводка. Затоплены дачные участки, мосты, дороги.

В ближайшие часы сразу в нескольких регионах России ожидается пик паводка. Только в Башкирии более, чем в 42 районах спасатели МЧС зарегистрировали более 700 случаев подтопления.

Из берегов вышли горные и степные водоемы, подтоплены придомовые территории. В некоторые поселки уже можно добраться только на спецтехнике.

Под водой оказались десятки дорог и мостов в республике Мордовия, Нижегородской, Рязанской, Тульской и Самарской областях. Несколько тысяч домов подтоплены, для людей организовали лодочные переправы, несколько сотен человек пришлось отселить в пункты временного размещения. Многие из них пока уехали к родственникам.

В Татарстане действует режим повышенной готовности. Подтопления в Республике связано с активным таянием снега. Тем временем в Южном федеральном округе талые воды пошли на спад, вернулась в берега река Дон.

Брянск и Липецк восстанавливают после затопления, в городах ремонтируются дороги и поврежденные дома. Сейчас специальная комиссия ходит по поселкам и оценивают ущерб после паводка.