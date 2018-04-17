В российских регионах готовятся к пику весеннего паводка

Сразу в нескольких областях в ближайшее время ожидается пик половодья. В воде остаются сотни домов, повреждены дороги и мосты, в некоторые населенные пункты можно добраться только на спецтехнике. В Башкирии подтоплены тысячи объектов, и вода продолжает прибывать. В Оренбургской области уровень некоторых рек за сутки поднялся почти на метр. В Татарстане введен режим повышенной готовности в связи с интенсивным таянием льда и снега. На юге Поволжья вода постепенно отступает. В Волгоградской области, где было затоплено более тысячи жилых строений, большинство жителей смогло вернуться домой, свыше 500 семей уже получили компенсации. Ликвидируют последствия паводка и в Алтайском крае.