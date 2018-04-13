Военные инженеры предотвратили подтопление пяти населенных пунктов в Башкирии

МОСКВА, 13 апреля. / ТАСС /. Военные инженеры предотвратили подтопление в Башкирии пяти населенных пунктов, в которых проживают более 11 тыс. человек, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Военные инженеры завершили работы по подрыву льда на реке Белая в Башкирии. Противопаводковые мероприятия проводились с целью защиты от подтопления пяти населенных пунктов в Бурзянском районе республики, в которых проживают более 11 тыс. человек", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сводный отряд инженерной бригады ЦВО выполнил более десяти групповых подрывов на затороопасных участках, израсходовав одну тонну тротила. Заряды закладывались под лед, толщина которого, в среднем, составляла около полуметра.

В марте военные инженеры уже разрушили лед на реке Бия в Алтайском крае, защитив от паводка 15 поселков. Работы проведены также на малых реках в Челябинской области, где саперам пришлось выполнить более 20 групповых подрывов льда.