Военные инженеры предотвратили подтопление пяти населенных пунктов в Башкирии 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Военные инженеры предотвратили подтопление в Башкирии пяти населенных пунктов, в которых проживают более 11 тыс. человек, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Военные инженеры завершили работы по подрыву льда на реке Белая в Башкирии. Противопаводковые мероприятия проводились с целью защиты от подтопления пяти населенных пунктов в Бурзянском районе республики, в которых проживают более 11 тыс. человек", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сводный отряд инженерной бригады ЦВО выполнил более десяти групповых подрывов на затороопасных участках, израсходовав одну тонну тротила. Заряды закладывались под лед, толщина которого, в среднем, составляла около полуметра.
В марте военные инженеры уже разрушили лед на реке Бия в Алтайском крае, защитив от паводка 15 поселков. Работы проведены также на малых реках в Челябинской области, где саперам пришлось выполнить более 20 групповых подрывов льда.
Всего в ЦВО около 5 тысяч военнослужащих и 800 единиц техники готовы оказать помощь в борьбе с паводком регионам Сибири, Урала и Поволжья. Действия подразделений координирует региональный Центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг паводковой и лесопожарной обстановки, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.