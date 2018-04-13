Ещё
Военные инженеры предотвратили подтопление пяти населенных пунктов в Башкирии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Военные инженеры предотвратили подтопление пяти населенных пунктов в Башкирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Военные инженеры предотвратили подтопление в Башкирии пяти населенных пунктов, в которых проживают более 11 тыс. человек, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Военные инженеры завершили работы по подрыву льда на реке Белая в Башкирии. Противопаводковые мероприятия проводились с целью защиты от подтопления пяти населенных пунктов в Бурзянском районе республики, в которых проживают более 11 тыс. человек", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сводный отряд инженерной бригады ЦВО выполнил более десяти групповых подрывов на затороопасных участках, израсходовав одну тонну тротила. Заряды закладывались под лед, толщина которого, в среднем, составляла около полуметра.
В марте военные инженеры уже разрушили лед на реке Бия в Алтайском крае, защитив от паводка 15 поселков. Работы проведены также на малых реках в Челябинской области, где саперам пришлось выполнить более 20 групповых подрывов льда.
Всего в ЦВО около 5 тысяч военнослужащих и 800 единиц техники готовы оказать помощь в борьбе с паводком регионам Сибири, Урала и Поволжья. Действия подразделений координирует региональный Центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг паводковой и лесопожарной обстановки, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.
ТАСС: последние новости
Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросам вакцинации Тренер "Арсенала" Венгер отметил, что в составе ЦСКА много умных и подвижных футболистов Ди Франческо: следующая цель "Ромы" - финал Лиги чемпионов
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото99
Красивое прощание. ЦСКА больше часа трепал «Арсенал»4
Хоккеисты из РФ устроили стычку в НХЛ
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение