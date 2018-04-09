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Борис Игнатьев: «Говорить о том, что Погребняка нужно возвращать, неправильно»
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Борис Игнатьев: «Говорить о том, что Погребняка нужно возвращать, неправильно» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал «СЭ» о возможности возвращения в сборную Павла Погребняка. 34-летний форвард «Тосно» оформил дубль в игре с «Уралом» (2:2) и забил за тосненцев уже 4 мяча в 6 матчах.
— Приглашение в сборную — не наша прерогатива. Мы можем только оценивать форварда, который должен забивать и забивал в этом матче с «Уралом», — отметил Игнатьев. — Но говорить о том, что Погребняка нужно возвращать, неправильно. Мы для этого и выбирали долго тренера сборной — он будет решать. Допустим, что Погребняк — хороший футболист, а вдруг он не вписывается в модель сборной? Это нужно учитывать. А советовать Черчесову неправильно — давайте тогда уж всей Россией управлять сборной! Это неверный подход. (Игорь НОВИКОВ)
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