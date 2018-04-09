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Фридзам перенесла повторную операцию на плече
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Фридзам перенесла повторную операцию на плече 

Чемпионат.com 1 час назад
Немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам перенесла операцию на плече. Это же плечо она прооперировала в 2016 году.
«Накануне моё плечо снова прооперировали. Операция прошла успешно. Это решение было непростым, но правильным. Следующие месяцы я посвящу тому, чтобы набраться сил и побыстрее восстановиться. Спасибо всем милым людям, которые были со мной снова», — написала Фридзам в своём «инстаграме».
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Фридзам.
Немецкая теннисистка, занимавшая 45-ю строчку в рейтинге WTA, сейчас располагается на 369-м месте. Спортсменка не участвовала в соревнованиях с турнира в Австралии в январе.
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