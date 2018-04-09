Бывшая жена Тарасова вышла на работу, чтобы содержать дочь

Оксана Тарасова рассказала подписчикам, как зарабатывает на жизнь…

У экс-мужа Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова жизнь бьет ключом… И пол-года не прошло, как тот отпраздновал свадьбу, а вот уже и папой совсем скоро станет. Футболист удовляетворяет все капризы беременной жены. Даже собачку любимой подарил, чтобы та не скучала во время его тренировок…

Но, как оказалось, не всем любимым женщинам Тарасова так повезло. Его бывшая, Оксана, оказалась вынуждена выйти на работу, чтобы содержать старшую дочь футболиста.

Ангелине, рожденной в первом браке спортсмена, сейчас восемь лет. Она учится в школе, ходит на танцы и посещает Театр Моды.

Конечно же, все кружки стоят не дешево. Вот Оксана и придумала готовить наборы сладостей на продажу.

«Довольно редко пишу в Инстаграме о своей рабочей деятельности. На данный момент занимаюсь несколькими проектами… Руководствуюсь главным правилом: все деньги мира не заполучить (не страдаю подобными амбициями), работа должна позволять мне достойно воспитывать дочь, окружать ее необходимой заботой и вниманием, не прибегая к помощи нянь. Ангелина — первостепенный и основополагающий «проект» в моей жизни, каждодневно все силы и эмоции я с огромным удовольствием вкладываю в её разностороннее развитие», — поделилась Оксана с подписчиками.

К слову, девушка также отметила, что Дима помогает дочери финансово.

«Предугадывая часто задаваемый вопрос, отвечу: да, Дмитрий Алексеевич оказывает финансовую поддержку своей дочери», — ответила она. Но, видимо, этой помощи оказывается недостаточно.

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