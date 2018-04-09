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Более 30 тыс. болельщиков из Франции посетят Россию во время ЧМ-2018
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Более 30 тыс. болельщиков из Франции посетят Россию во время ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
КАЗАНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Более 30 тыс. французских болельщиков планируют посетить Россию, в том числе Казань во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по делам детей и молодежи Исполкома Казани Айрат Фаизов со ссылкой на представителей Футбольного союза Франции.
"К нам приезжала большая делегация Футбольного союза Франции, с которыми мы встречались. Они огромные цифры называли, более 30 тыс. французов планируют приехать [на ЧМ-2018}, в том числе и в Казань. Договаривались о совместных мероприятиях, один из дней будет посвящен французам и французской делегации с выступлением их коллективов", — сказал он.
Фаизов добавил, что главной площадкой для болельщиков, помимо стадиона, будет Фестиваль болельщиков, который откроется в начале июня и будет работать до середины июля. «Там найдется время для выступления практически всех самых лучших творческих коллективов Казани, приглашенных гостей. В течение месяца с утра до вечера там будут самые разные программы: и хореографические, танцевальные и шоу-программы, и конкурсы, цирковые. Развлечения будут на земле, воде, в воздухе», — отметил он.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Южная Корея — Германия (27 июня), 30 июня состоится матч 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.
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