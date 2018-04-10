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До трех тысяч болельщиков из Ирана ожидают в Казани во время ЧМ-2018
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До трех тысяч болельщиков из Ирана ожидают в Казани во время ЧМ-2018 

ТАСС 56 минут назад
Фото: ТАСС
КАЗАНЬ, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Татарстана ожидают до трех тысяч болельщиков из Ирана в Казани во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов.
"На ЧМ ожидаем несколько тысяч человек из Ирана, сейчас происходит еще бронирование жилья, «дозакупка» билетов и т.д., до трех тысяч человек", — сказал он.
Ранее сообщалось, что на базе Казанского федерального университета в преддверии турнира открылось обучение экскурсоводов со знанием фарси (государственный язык Ирана). Пресс-служба мэрии Казани сообщала, что во время чемпионата мира по футболу в особенности матча между командами Ирана и Испании, ожидается приезд в Казань большого количества иранских болельщиков, поэтому такие экскурсоводы будут востребованы.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Южная Корея — Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.
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 Ещё 5 источников 
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