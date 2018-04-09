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Диего Симеоне: «Надеюсь, что „Атлетико“ никто не покинет»
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Диего Симеоне: «Надеюсь, что „Атлетико“ никто не покинет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне надеется, что Антуан Гризманн останется в команде после окончания сезона. Сам тренер опроверг слухи, что перейдет летом в другой клуб.
— Мы хотим, чтобы Гризманну было комфортно, чтобы он остался. Лично я намерен продолжать совершенствоваться в команде, поэтому останусь, — цитирует AFP Симеоне. — Надеюсь, что все останутся с нами в этом росте. Стараюсь делать все возможное, чтобы игроки оставались с нами и прогрессировали. Мы всегда стараемся улучшать команду.
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