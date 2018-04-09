Диего Симеоне: «Надеюсь, что „Атлетико“ никто не покинет» 

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне надеется, что Антуан Гризманн останется в команде после окончания сезона. Сам тренер опроверг слухи, что перейдет летом в другой клуб.
— Мы хотим, чтобы Гризманну было комфортно, чтобы он остался. Лично я намерен продолжать совершенствоваться в команде, поэтому останусь, — цитирует AFP Симеоне. — Надеюсь, что все останутся с нами в этом росте. Стараюсь делать все возможное, чтобы игроки оставались с нами и прогрессировали. Мы всегда стараемся улучшать команду.