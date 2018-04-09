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Фернандо Торрес: «Это мой последний сезон в „Атлетико“
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Фернандо Торрес: «Это мой последний сезон в „Атлетико“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес принял решение покинуть клуб после завершения сезона-2017/18. 34-летний воспитанник мадридцев отметил, что эта команда навсегда останется для него родной.
— Когда я пришел в «Атлетико», мне было 10 лет, — цитирует Goal Торреса. — Это мой дом. Мне посчастливилось дебютировать, играть и забивать голы… Клуб навсегда останется моим домом. Их у меня может быть много, но только один родной.
Это мой последний год в клубе. Это было непростое решение, но в сложившихся обстоятельствах, наверное, лучшее. Но я еще хочу играть где-нибудь еще. Я чувствую себя хорошо.
Напомним, Торрес играл за «Атлетико» с 2001 по 2007 год, после чего выступал за «Ливерпуль», «Челси» и «Милан». В 2015 году он вернулся в клуб из Мадрида. В общей сложности в составе «матрасников» он провел 393 матча, забив 126 мячей и сделав 32 голевые передачи.
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