Де Брейне: «Гвардиола — идеальная находка для „Сити“

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне расскзал о работе с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

— Я и Пеп мыслим в одном ключе, так что работать с ним легко. Он умен, силен тактически, его футбольная философия совпадает с моим любимым стилем игры, так что все отлично. Мне не потребовалось много времени на подготовку, быстро понял все с момента, как он пришел в команду в прошлом сезоне. Всем надо было научиться работать в соответствии с его методами. В конечном итоге, считаю, он идеальная находка для нас, — сказал де Брейне в интервью официальному сайту УЕФА.

Во вторник «Манчестер Сити» проведет ответный матч против «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась домашней победой «красных» со счетом 3:0.