Ещё
Крупнейший горнолыжный курорт СЗФО в Хибинах примет всероссийские «Старты мечты»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крупнейший горнолыжный курорт СЗФО в Хибинах примет всероссийские «Старты мечты» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ-21
МУРМАНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Юные спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из 30 регионов России примут участие в четвертых всероссийских «Стартах мечты», которые пройдут в Кировске Мурманской области, где расположен крупнейший на Северо-Западе России горнолыжный комплекс, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.
Состязания проводятся при поддержке Фонда президентских грантов. «Четвертые старты пройдут в Кировске на южном склоне горнолыжного комплекса „Большой Вудъявр“. На специально подготовленную трассу выйдут юные участники программы терапевтического спорта „Лыжи мечты“ из 30 регионов России», — сообщает пресс-служба.
Торжественное открытие всероссийских «Стартов мечты» состоится 10 апреля. Начнутся соревнования 11 апреля.
Программа терапевтического спорта «Лыжи мечты» стартовала в России в 2014 году для реабилитации детей и взрослых с неврологическими заболеваниями. Участникам предлагают принять участие в соревнованиях по разным видам спорта, которые требуют развития координации, в том числе горнолыжному спорту. Всего на сегодня по программе занимаются более шести тысяч человек по всей России. В Мурманской области программа «Лыжи мечты» успешно работает в трех городах: Мурманске, а также моногородах Мончегорске и Кировске.
Первые Всероссийские соревнования «Лыжи мечты» прошли в Москве, вторые — в Миассе Челябинской области, третьи — в Тюмени.
ТАСС: последние новости
ФК "Ростов" отложил старт продаж билетов на тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 СК возбудил дело из-за жесткого обращения с детьми в больнице Новосибирска СК начал проверку видео, где школьница из ЯНАО избивает свою сверстницу
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой2
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Стал известен новый клуб Ковальчука1
Мэйуэзер прокомментировал арест Макгрегора
Свендсен объявит о завершении карьеры
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение