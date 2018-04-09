Росреестр зарегистрировал построенный к ЧМ-2018 стадион «Калининград»

МОСКВА, 9 апр — РИА Недвижимость. Росреестр зарегистрировал построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион «Калининград» ("Арена «Балтика»), говорится в сообщении ведомства.

"Объект, на котором будут проводиться игры чемпионата мира по футболу 2018 года, поставлен на кадастровый учет и на него зарегистрировано право собственности", — говорится в нем.

Стадион площадью 112,5 тысячи квадратных метров сможет принимать до 35 тысяч зрителей. Стадион отвечает всем требованиями FIFA для проведения соревнования международного уровня, отмечается в пресс-релизе.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде.

Первый тестовый футбольный матч на стадионе «Калининград» состоится 11 апреля. В рамках первенства ФНЛ местный футбольный клуб «Балтика» примет на арене самарские «Крылья Советов.