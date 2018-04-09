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Росреестр зарегистрировал «Стадион Калининград», построенный к ЧМ-2018
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Росреестр зарегистрировал «Стадион Калининград», построенный к ЧМ-2018 

ТАСС 55 минут назад
Фото: ТАСС
КАЛИНИНГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) поставила на кадастровый учет построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года «Стадион Калининград», сообщает в понедельник сайт ведомства.
Объект [стадион в Калининграде], на котором будут проводиться игры чемпионата мира по футболу 2018 года, поставлен на кадастровый учет, и на него зарегистрировано право собственности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что стадион сможет принять до 35 тысяч зрителей. Инфраструктура арены рассчитана в том числе на болельщиков с ограниченными возможностями здоровья. «Стадион Калининград» отвечает всем требованиями Международной федерации футбола (ФИФА) для проведения соревнований международного уровня.
11 апреля на стадионе в Калининграде состоится первый тестовый матч из трех запланированных. На новой арене в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) встретятся местная «Балтика» и «Крылья Советов» из Самары.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. «Стадион Калининград» примет четыре матча группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).
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