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ФИФА приостановила финансирование ОФК из-за коррупционного скандала
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ФИФА приостановила финансирование ОФК из-за коррупционного скандала 

Советский спорт 2 часа назад
Международная федерация футбола (ФИФА) временно приостановила финансирование Конфедерации футбола Океании после того, как аудит выявил грубые нарушения при строительстве штаб-квартиры ОФК в Окленде, сообщает AFP.
В свою очередь ОФК намерена провести расследование в связи с возможными нарушениями и согласилась выполнить все требования ФИФА для восстановления финансирования.
Исполком ОФК назначил независимого адвоката для проведения внутреннего расследования.
По данным The New York Times, контракты на строительство штаб-квартиры в Окленде были заключены без предварительного тендера, а компании, которые в итоге занимались строительством, были образованы за несколько дней до заключения контрактов и не имели опыта работы в этом регионе.
Добавим, что в пятницу подал в отставку президент ОФК Дэвид Чунг.
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