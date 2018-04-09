ФИФА приостановила финансирование ОФК из-за коррупционного скандала

Международная федерация футбола (ФИФА) временно приостановила финансирование Конфедерации футбола Океании после того, как аудит выявил грубые нарушения при строительстве штаб-квартиры ОФК в Окленде, сообщает AFP.

В свою очередь ОФК намерена провести расследование в связи с возможными нарушениями и согласилась выполнить все требования ФИФА для восстановления финансирования.

Исполком ОФК назначил независимого адвоката для проведения внутреннего расследования.

По данным The New York Times, контракты на строительство штаб-квартиры в Окленде были заключены без предварительного тендера, а компании, которые в итоге занимались строительством, были образованы за несколько дней до заключения контрактов и не имели опыта работы в этом регионе.

Добавим, что в пятницу подал в отставку президент ОФК Дэвид Чунг.