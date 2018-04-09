ФИФА расследует коррупцию в Конфедерации футбола Океании

ФИФА начала расследование коррупции в Конфедерации футбола Океании (OFC). Как сообщает AFP, подозрения в коррупции появились после проведения аудиторской проверки деятельности организации. Предполагается, что финансовые нарушения могли быть допущены при строительстве новой штаб-квартиры OFC в Окленде.

Временно ФИФА приостановила финансовую поддержку организации. Проверка показала, что при строительстве штаб-квартиры были выбраны фирмы-подрядчики, которые не участвовали в тендерах, смета составлена неправильно, а сами компании были образованы непосредственно перед участием в тендерах.

Ранее глава OFC Дэвид Чунг ушел в отставку, как заявил сам, «по личным причинам».