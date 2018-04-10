Курильские экстремалы на снегоходах устроили гонки с медведем

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости . На острове Парамушир, входящем в состав Курильских островов, рыбаки на снегоходах увидели медведя и решили посостязаться с ним в скорости.

Мужчины отправились на рыбалку на озеро Глухое, в какой-то момент обнаружили медведя и решили его преследовать.

Некоторое время они за ним гонялись, после чего зверь попытался на них напасть, но в итоге просто убежал.

В министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области выпустили специальную памятку о правилах поведения при встрече с медведем.

"Если весной, когда еще лежит снег, вы натолкнетесь на след бурого медведя, поверните обратно или постарайтесь обойти место предполагаемого нахождения зверя по открытым местам, — говорится в инструкции. — При встречах с бурым медведем постарайтесь не паниковать и незаметно удалиться. Ни в коем случае не бегите!".

Эксперты советуют не смотреть пристально в глаза медведю: «Для любого дикого зверя пристальный взгляд — признак готовящейся атаки. Он может атаковать, чтобы, как он считает, предотвратить нападение с вашей стороны».