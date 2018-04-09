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Курильские экстремалы на снегоходах устроили «гонки» за медведем. Видео
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Курильские экстремалы на снегоходах устроили «гонки» за медведем. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры, запечатлевшие своеобразные развлечения жителей острова Парамушир, входящего в состав Северной группы Большой гряды Курильских островов.
В минувший четверг, 5 апреля, группа мужчин на снегоходах отправилась за рыбой на озеро Глухое.
В какой-то момент они обнаружили медведя, проходившего сравнительно недалеко от них. Решив не упускать такую возможность «приобщиться » к дикой природе, мужчины начали преследование животного.
Некоторое время они гоняли медведя по заснеженному пространству, после чего хищник попытался перейти в контратаку, однако промахнулся и немного не попал по человеку.
В итоге медведь ушел от людей, поднявшись по склону сопки.
Специалисты, с которыми удалось побеседовать журналистам, оценили действия мужчин как «возмутительное поведение взрослых людей, гоняющихся ради развлечения за диким зверем. В будущем медведь может выплеснуть свою агрессию на того, кто не сможет от него скрыться».
Кроме того, животное, оказавшееся объектом преследования, совсем недавно вышло из спячки и пребывало в состоянии стресса. Ранее региональные СМИ сообщали, что медведи, численность которым на Парамушире достигает 120 особей, начали просыпаться в первых числах апреля.
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