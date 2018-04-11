Ещё
Тренер «Ливерпуля» Клопп считает заслуженным выход в полуфинал Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер «Ливерпуля» Клопп считает заслуженным выход в полуфинал Лиги чемпионов 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сообщает "Советский спорт".
"Ребята нашли решение во втором тайме. У нас до перерыва было два-три момента, так что мне и парням было легко увидеть развитие игры. Мы прошли сквозь бурю.
Мы полностью заслужили место в полуфинале. Мы забили пять голов «Манчестер Сити», а пропустили — только один. Обычно такое просто невозможно", — цитирует Клоппа официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
По мнению специалиста, «Ливерпуль» во втором тайме начал действовать компактнее и стал лучше играть на подборе.
"Мне понравился второй тайм на «Энфилде» немного больше, чем первый здесь. В удачный день мы можем победить любую команду, а в обычный день мы пропускаем глупые голы. Мы все еще развиваемся, но уже являемся хорошей командой, — сказал тренер.
После победы над «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала (3:0) «Ливерпуль» вновь переиграл соперника со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Газета.Ru: последние новости
Тренер "Дарюшшафака" Блатт: атмосфера в России помогла нам победить Глава ФИФА полностью уверен в безопасности предстоящего чемпионата мира в России Экс-игрок "Зенита" Ломбертс рассказал об отношении бельгийцев к России
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника9
«Рома» разгромила «Барселону»
«Ливерпуль» вышел в полуфинал Лиги чемпионов1
Боец UFC раскрыла подробности изнасилования
«Ливерпуль» повторил рекорд «МЮ»
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение