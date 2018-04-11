Тренер «Ливерпуля» Клопп считает заслуженным выход в полуфинал Лиги чемпионов 

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сообщает "Советский спорт".
"Ребята нашли решение во втором тайме. У нас до перерыва было два-три момента, так что мне и парням было легко увидеть развитие игры. Мы прошли сквозь бурю.
Мы полностью заслужили место в полуфинале. Мы забили пять голов «Манчестер Сити», а пропустили — только один. Обычно такое просто невозможно", — цитирует Клоппа официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
По мнению специалиста, «Ливерпуль» во втором тайме начал действовать компактнее и стал лучше играть на подборе.
"Мне понравился второй тайм на «Энфилде» немного больше, чем первый здесь. В удачный день мы можем победить любую команду, а в обычный день мы пропускаем глупые голы. Мы все еще развиваемся, но уже являемся хорошей командой, — сказал тренер.
После победы над «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала (3:0) «Ливерпуль» вновь переиграл соперника со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.