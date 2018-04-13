Тренер «Манчестер Сити» будет болеть за «Баварию» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих клубных предпочтениях в Лиге чемпионов после того, как его команда выбыла из розыгрыша турнира. По словам испанского специалиста, он будет поддерживать мюнхенскую «Баварию», главным тренером которой Гвардиола был ранее, сообщает "Советский спорт"

"Поскольку ни мы, ни «Барселона» не вышли в полуфинал, буду болеть за «Баварию». Надеюсь, им повезет больше, чем в предыдущих сезонах", — цитирует Гвардиолу Marca.

Также 47-летний тренер поздравил «Ливерпуль», который одолел «горожан» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Не будем забывать, что мы забили «Ливерпулю» дважды, хотя один гол не был засчитан из-за офсайда. В Лиге чемпионов все играет большую роль, важна каждая деталь. Этот розыгрыш был для нас более удачным, чем предыдущий", — сказал Гвардиола.

"Манчестер Сити" дошел до стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, где его команда проиграла «Ливерпулю» с общим счетом 5:2.