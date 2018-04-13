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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал, за кого будет болеть в Лиге чемпионов 

RT на русском 37 минут назад
«Поскольку ни мы, ни „Барса“ не вышли в полуфинал, буду болеть за „Баварию“. Надеюсь, им повезёт больше, чем в предыдущих сезонах», — приводит слова Гвардиолы Marca.
Кроме того, испанец поздравил «Ливерпуль» с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.
«Не будем забывать, что мы забили «Ливерпулю» дважды, хотя один из них не был засчитан из-за офсайда. В Лиге чемпионов всё играет большую роль, важна каждая деталь. Этот розыгрыш был для нас более удачным, чем предыдущий», — добавил Гвардиола.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может уволить тренера Вальверде в конце сезона.
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