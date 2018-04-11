Юрген Клопп: Мы полностью заслужили место в полуфинале Лиги чемпионов 

— Ребята нашли решение во втором тайме. У нас до перерыва было два-три момента, так что мне и парням было легко увидеть развитие игры. Мы прошли сквозь бурю.
Хосеп Гвардиола: «Ливерпуль» заслуживает сыграть в финале Лиги чемпионов
Мы полностью заслужили место в полуфинале. Мы забили пять голов «Сити», а пропустили — только один. Обычно такое просто невозможно.
«Манчестер Сити» рискнул со своим составом, но я всегда знал, что мы можем забить гол-два.
Мохамед Салах: Мы одержали заслуженную победу над «Манчестер Сити»
Во втором тайме нам нужно было действовать компактнее, лучше действовать на подборе и показывать более качественный футбол. И нам это удалось, — передает слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Напомним, что «Ливерпуль» по сумме двух матчей (3:0, 2:1) переиграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.