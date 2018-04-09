ФК «Ростов» запустил продажу билетов на тестовый матч на стадионе ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Продажа билетов на первый тестовый матч на футбольном стадионе «Ростов-Арена» между «Ростовом» и клубом «СКА-Хабаровск», которая ранее была отложена по техническим причинам, началась. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

"Ростов" сыграет со «СКА-Хабаровском» 15 апреля в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Как сообщалось ранее, по техническим причинам в понедельник старт продаж билетов на данную игру был отложен.

"Технические трудности, возникшие не по вине клуба, были решены, в кассах стадиона «Олимп-2» началась продажа билетов общей квоты на матч 26-го тура РФПЛ «Ростов» — «СКА— Хабаровск». Напоминаем, что по техническим причинам, которые не зависят от клуба, онлайн-продажа билетов на этот матч осуществляться не будет. Вход на стадион и на трибуны будет осуществляться только по билетам, купленным в кассах ФК «Ростов», — говорится в сообщении.

Также с 9 по 15 апреля в кассах стадиона «Олимп-2» болельщики смогут обменять сезонные абонементы на билеты на три тестовых матча на «Ростов-Арене». Как сообщалось ранее, первую игру на «Ростов-Арене» смогут посетить не более 13 тыс. зрителей. Стоимость билетов на гостевой сектор составит 150 рублей, на остальные трибуны — от 300 рублей.

Стадион «Ростов-Арена», построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, был введен в эксплуатацию 16 марта. После завершения чемпионата мира арена будет использоваться для проведения футбольных соревнований отечественного и международного уровня, а также спортивных, культурных мероприятий и выставок. Вместимость арены будет снижена с 45000 до 37868 мест.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.