Бронзу привез вологодский тхэквондист со всероссийского турнира

Третье место занял вологодский спортсмен на Всероссийском турнире по тхэквондо «Олимпийский мишка». С призом вернулся домой Виталий Земчихин.

Состязания прошли с 6 по 8 апреля в Москве и собрали спортсменов со всех регионов России. Вологжанин выступал в группе юниоров 2001-2002 годов рождения. В результате упорной борьбы Виталий Земчихин взял бронзу.

Напомним, что с 18 по 20 мая в Вологде пройдет

первенство Северо-Западного федерального округа по тхэквондо

среди кадетов и молодежи. Решение об этом было принято в прошлом году на аналогичном турнире в Ленинградской области. В Вологду приедут представители практически всех областей и республик, входящих в СЗФО. Соревнования пройдут в СКК «Спектр» на Пречистенской набережной, 44а.