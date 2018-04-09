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Бронзу привез вологодский тхэквондист со всероссийского турнира
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Бронзу привез вологодский тхэквондист со всероссийского турнира 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Третье место занял вологодский спортсмен на Всероссийском турнире по тхэквондо «Олимпийский мишка». С призом вернулся домой Виталий Земчихин.
Состязания прошли с 6 по 8 апреля в Москве и собрали спортсменов со всех регионов России. Вологжанин выступал в группе юниоров 2001-2002 годов рождения. В результате упорной борьбы Виталий Земчихин взял бронзу.
Напомним, что с 18 по 20 мая в Вологде пройдет
первенство Северо-Западного федерального округа по тхэквондо
среди кадетов и молодежи. Решение об этом было принято в прошлом году на аналогичном турнире в Ленинградской области. В Вологду приедут представители практически всех областей и республик, входящих в СЗФО. Соревнования пройдут в СКК «Спектр» на Пречистенской набережной, 44а.
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