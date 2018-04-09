Более 30 тысяч французов посетят чемпионат мира в России

«К нам приезжала большая делегация Футбольного союза Франции, с которыми мы встречались. Они огромные цифры называли, более 30 тысяч французов планируют приехать на ЧМ-2018, в том числе и в Казань.

Договаривались о совместных мероприятиях, один из дней будет посвящен французам и французской делегации с выступлением их коллективов», — сказал Фаизов для ТАСС

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.

Сборная Франции оказалась в группе С, где ей предстоит сыграть против команд Австралии, Перу и Дании.