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Более 30 тысяч французов посетят чемпионат мира в России
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Более 30 тысяч французов посетят чемпионат мира в России 

Советский спорт 2 часа назад
«К нам приезжала большая делегация Футбольного союза Франции, с которыми мы встречались. Они огромные цифры называли, более 30 тысяч французов планируют приехать на ЧМ-2018, в том числе и в Казань.
Договаривались о совместных мероприятиях, один из дней будет посвящен французам и французской делегации с выступлением их коллективов», — сказал Фаизов для ТАСС.
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.
Сборная Франции оказалась в группе С, где ей предстоит сыграть против команд Австралии, Перу и Дании.
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