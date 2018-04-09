Чемпионат по игре «Камень/ножницы/бумага» пройдет в Москве

Серьезный турнир по несерьёзной игре состоится 15 апреля.

Организаторы называют предстоящий турнир «самым громким мероприятием мира странных событий». Легендарная игра «Камень/Ножницы/Бумага» популярна во всем мире, ее правила элементарны.

Турнир пройдет в популярнейшей клубной площадке столицы — ARBATHALL. Принять участие в чемпионате может любой желающий. Участники будут скидываться за звание «Чемпион России», а также за главные призы: iPhone 8, телевизор, экшн-камеру. В конце состязания с помощью генератора случайных чисел будет выбран участник, который получит в подарок телевизор. Так что, даже проиграв, остаются шансы уйти победителем.

Когда: 15 апреля 2018 года. Сбор с 19:00. Начало турнира в 20:00 Где: ARBATHALL (ул. Новый Арбат, д. 21, м. Смоленская / Арбатская)

Подробности:

http://www.knbrussia.ru/, 12+

Фото — Закрытый Микрофон / агентство событий

Текст © Маргарита Минина / Москва меняется

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