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Чемпионат по игре «Камень/ножницы/бумага» пройдет в Москве
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Чемпионат по игре «Камень/ножницы/бумага» пройдет в Москве 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Серьезный турнир по несерьёзной игре состоится 15 апреля.
Организаторы называют предстоящий турнир «самым громким мероприятием мира странных событий». Легендарная игра «Камень/Ножницы/Бумага» популярна во всем мире, ее правила элементарны.
Турнир пройдет в популярнейшей клубной площадке столицы — ARBATHALL. Принять участие в чемпионате может любой желающий. Участники будут скидываться за звание «Чемпион России», а также за главные призы: iPhone 8, телевизор, экшн-камеру. В конце состязания с помощью генератора случайных чисел будет выбран участник, который получит в подарок телевизор. Так что, даже проиграв, остаются шансы уйти победителем.
Когда: 15 апреля 2018 года. Сбор с 19:00. Начало турнира в 20:00  Где: ARBATHALL (ул. Новый Арбат, д. 21, м. Смоленская / Арбатская)
Подробности:
http://www.knbrussia.ru/, 12+
Фото — Закрытый Микрофон / агентство событий
Текст © Маргарита Минина / Москва меняется
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