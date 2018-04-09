ФК «Амкар» надеется, что решение по допуску стадиона к матчам РФПЛ вынесут в понедельник

МОСКВА, 9 апреля. / ТАСС /. Пермский клуб «Амкар» ожидает решение по итогам визита совместной комиссии Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер— лиги (РФПЛ) на предмет проверки качества поля стадиона «Звезда» и его допуску к матчам премьер-лиги в Перми уже в понедельник. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин

Комиссия РФС и РФПЛ посетила стадион «Звезда» 9 апреля. Ранее премьер-лига запретила «Амкару» проводить игры на стадионе из-за неудовлетворительного состояния искусственного газона. Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе «не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята — синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля».

"Мы надеемся, что решение будет сегодня. Комиссия работает. Вопросы были по поводу того, какие мероприятия на арене были проведены, а остальное они смотрели по факту", — сказал Резвухин.