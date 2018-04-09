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ФК «Амкар» надеется, что решение по допуску стадиона к матчам РФПЛ вынесут в понедельник
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ФК «Амкар» надеется, что решение по допуску стадиона к матчам РФПЛ вынесут в понедельник 

ТАСС 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Пермский клуб «Амкар» ожидает решение по итогам визита совместной комиссии Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер— лиги (РФПЛ) на предмет проверки качества поля стадиона «Звезда» и его допуску к матчам премьер-лиги в Перми уже в понедельник. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.
Комиссия РФС и РФПЛ посетила стадион «Звезда» 9 апреля. Ранее премьер-лига запретила «Амкару» проводить игры на стадионе из-за неудовлетворительного состояния искусственного газона. Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе «не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята — синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля».
"Мы надеемся, что решение будет сегодня. Комиссия работает. Вопросы были по поводу того, какие мероприятия на арене были проведены, а остальное они смотрели по факту", — сказал Резвухин.
"Амкар" 22 марта объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» на стадион соперника — «РЖД-Арену». Встреча, которая состоялась 31 марта, завершилась победой пермяков со счетом 2:1. Ближайший домашний матч «Амкара» в чемпионате России назначен на 14 апреля — соперником пермяков в 26-м туре станет казанский «Рубин». Затем пермский клуб проведет встречи на своем поле в 28-м и 30-м турах национального первенства — против московского "Спартака" 29 апреля и грозненского «Ахмата» 13 мая соответственно.
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