Как обеспечивается безопасность на главных футбольных стадионах России?

10 апреля (вторник) на заседании Клуба спортивных экспертов в пресс-центре Издательского Дома «Советский спорт» директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги Александр Мейтин расскажет о результатах своей инспекционной поездки по крупнейшим стадионам страны. Тем самым журналисты получат ответ на вопрос о безопасности стадионов РФПЛ, вопрос актуальный и для фанатов, и для простых зрителей, и для судей, и для футболистов.

На заседании Клуба спортивных экспертов в пресс-центре Издательского Дома «Советский спорт» будут обсуждаться актуальные — для болельщиков всех стран и нашей, прежде всего, — вопросы обеспечения безопасности и комфорта зрителей, судей и футболистов на главных российских стадионах. Сейчас вопрос безопасности и работы с болельщиками в России актуален не только для россиян: ведь страна вышла на финишную прямую подготовки чемпионата мира по футболу, и главные стадионы — это арены битв мирового чемпионата. Как предполагается действовать полицейским для предотвращения агрессии зрителей? Надо учесть, что в нашу страну приедут болельщики со всего мира, с разным темпераментом, с другими привычками взаимоотношения с полицией, с болельщиками противника. Как они будут «взаимодействовать» с друг с другом? Наш эксперт выскажет свой прогноз.

Роль главного эксперта на нынешнем заседании Клуба будет исполнять директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин. Ценность и авторитет его мнения, его прогноз по этой теме на последнем этапе подготовки страны к главному мировому футбольному турниру переоценить невозможно: Александр Мейтин — автор мирового бестселлера «Преступления футбольных болельщиков», он — член комиссии РФС по сертификации стадионов, он — член комитета по безопасности Европейской профессиональной футбольной лиги. Александр Мейтин — консультант организаторов практически всех крупных международных футбольных турниров.

Александр Мейтин сообщит самые свежие факты о степени готовности систем, которые обеспечивают на крупнейших стадионах России безопасность и болельщиков, и рядовых зрителей, и судей, и футболистов. Это будет, как бы отчет перед журналистами об инспекционной поездке по стадионам РФПЛ.

Заседание Клуба спортивных экспертов будет проходить 10 апреля (вторник) в пресс-центре Издательского Дома «Советский спорт». Начало заседания в 14.00 часов.

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Директор пресс-центра Издательского Дома «Советский спорт»

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